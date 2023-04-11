Siirt'te kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu

Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, kaybolan zihinsel engelli çocuk, ekiplerin çalışmaları sonucu bulundu.

İlçenin Ovacık köyünde yaşayan zihinsel engelli 10 yaşındaki T.Y'den dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sonucu T.Y, köyden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.