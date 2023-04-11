Siirt'te kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, kaybolan zihinsel engelli çocuk, ekiplerin çalışmaları sonucu bulundu.
İlçenin Ovacık köyünde yaşayan zihinsel engelli 10 yaşındaki T.Y'den dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sonucu T.Y, köyden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.