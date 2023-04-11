Siirt'te emniyet mensuplarına yönelik iftar programı

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SİİRT (AA) - Siirt'te Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Polisevi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Vehap Kapıcıoğlu tarafından şehitler için dua okundu.

Açıklamada görüşlerini yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türk polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ülkenin birlik ve bütünlüğü için canını veren şehitlere ve ebediyete intikal eden gazilere Allah'tan rahmet dileyen Hacıbektaşoğlu, halkın huzur ve güvenliği için çalışan emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarica, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

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