Siirt'te yüzde 50 hibe ile 5 bin 895 arılı kovan dağıtılacak

SİİRT (AA) - Siirt'te 235 arıcıya 5 bin 895 arılı kovan dağıtımı yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıcılara 11 milyon 220 bin lira tutarında yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Toplan 235 arıcıya 5 bin 895 arılı kovan dağıtılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GAP İdaresi tarafından desteklenen ve kurumumuzca yürütülen projeye, arıcılık kayıt sistemine kayıtlı en az 30, en çok 300 kovanı bulunan Siirt arıcıları yararlanabilecek. Proje, arıcılık yapan aileleri güçlendirmek ve desteklemek amacı ile uygulanacaktır. Projeden faydalanmak isteyen arıcılık kayıt sistemine kayıtlı arıcılar proje için 19 Nisan'a kadar il ve ilçe müdürlüklere başvurabilecekler."

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