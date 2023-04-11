Siirt Üniversitesinin araştırma alanındaki başarısı

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SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesinin (SİÜ), SCImago Institutions Rankings (SIR) Yayın Değerlendirme Platformu'nca yapılan değerlendirme sonucu araştırma alanında Türkiye'de 12'inci sırada yer aldığı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık alanında ihtisas üniversitesi olan SİÜ'nün her geçen gün daha da önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Türkiye'den 134 üniversitenin yer aldığı sıralamada, SİÜ'nün bu yıl ülke sıralamasında 12'inci sırada yer aldığını ifade eden Şındak, şunları kaydetti:

"Bunun yanında genel ortalamada 33'üncü sırada yer aldık. Alan bazlı sıralamasının da yapıldığı araştırmada üniversitemiz Türkiye'de mühendislik alanında 1, matematik alanında 4, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi alanında 8 ve kimya alanında 24'üncü sırada yer aldı. Akademisyen ve genç araştırmacılarımız için gerekli destekleri sağlamaya devam edeceğiz. Üniversitemizin kazanmış olduğu bu başarı ivmesinin hiç durmadan devam edeceğine inanıyorum."

Şındak, sıralamada daha iyi yerlere gelmek için çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.





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