Siirt'te MHP'nin milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenlendi

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SİİRT (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt İl Başkanlığınca milletvekili adaylarının tanıtımı yapıldı.

Siirt Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.



MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, açılış konuşmasında, il genelinde yürütülen seçim çalışmalarına değindi.

Seçimde gitmedik yer, gönlünü almadık vatandaş bırakmayacaklarını dile getiren Tükenmez, seçmenlerden destek istedi.

MHP'nin birinci, ikinci ve üçüncü sıra milletvekili adayları Necdet Kayra, İsmail Keskin ve Orhan Işıktaş da konuşma yaptı.



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