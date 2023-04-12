Siirt'te mesleki eğitim merkezlerinde 2 bin 430 öğrenci eğitim görüyor

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SİİRT (AA) - Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, mesleki eğitim merkezlerinden 2 bin 430 öğrencinin yararlandığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Edip, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) Programı'ndan yararlanan sektör temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Edip, programda yaptığı konuşmada, kentte istihdamın artırılmasında önemli çalışmalar yürütülen MESEM Programı'nın her geçen gün daha da önem kazandığını söyledi.

Daha önce kentte programdan yararlananların sayısının 130 civarında olduğuna dikkati çeken Edip, "İlimizde 150 rakamını bir türlü bulamıyorduk. Siirt genelinde şu anda 2 bin 430 programdan faydalanan çırak, usta öğretici ve ustamız var. Bu seneki hedefimiz 3 bin kişiye ulaşmaktır." dedi.

Kentte her ay 8,5 milyon lira teşvik verildiğine dikkati çeken Edip, programın başarılı sürdürülmesinde emeği geçen kurum müdürleri, sektör temsilcileri ve programdan sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahabettin Olğaç'a teşekkür etti.

Programa, Ticaret İl Müdürü Ramazan Bozkurt, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Ömer Erkılıç, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) İl Koordinatörü Kadir Öz ve Siirt Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Habip Öner de katıldı.

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