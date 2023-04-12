Siirt'te kamuya 7 personel alınacak

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SİİRT (AA) - Siirt'te kamuda 7 personel istihdam edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) istihdam edilmek üzere 3 Aile Destek Merkezleri (ADEM) eğiticisi, 2 koordinatörü, 1 muhasebe ve 1 büro görevlisi alınacak.

24 Nisan'da sona erecek müracaatlar SYDV'ye yapılacak.





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