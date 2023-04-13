Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Hacıbektaşoğlu, toplantıda, Siirt'e tahsis edilen ödeneklerin hızlı, etkin ve rasyonel bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Kurum ve kuruluşlardan mevsim şartlarının düzeldiği bu aylarda çalışmaların hızlandırılmasını isteyen Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"2023 yılının ilk dört ayında 180 proje üzerinde çalışmalar yapılmış. Bu projelere ayrılan ödenek miktarı 2 milyar 692 milyon 671 bin liradır. Bunun 611 milyon 857 bin lirası harcanmış projelerin dönem nakdi gerçekleşmeleri yüzde 23'tür. 180 projeden 10'u tamamlanmış 113’ü devam etmekte, 32'si ihale aşamasında ve 25 projeye de çeşitli nedenlerden dolayı henüz başlanamamıştır. 2023 yılı yatırımlarının ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Toplantıda sunum yapıldı, yatırımcı kuruluş müdürleri yürüttükleri çalışmaları anlattı.

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