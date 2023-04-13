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SİİRT (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Siirt standını ziyaret ettiği belirtildi.

Valilikten yapılın açıklamaya göre, Bakan Ersoy, İstanbul'da düzenlenen 26. EMITT Fuarı'nda açılışın ardından Siirt Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Siirt Belediyesi iş birliğiyle açılan Siirt standını ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu, Bakan Ersoy'a Siirt’in tarihi, kültürel değerleri ve doğal zenginlikleriyle ilgili bilgi verdi.

Dünyanın en büyük fuar organizasyonlarından olan fuarda Siirt'in öne çıkan kültür ve turizm değerleri ziyaretçilere sunuldu.

Siirt standında tanıtıcı yayınlar, görsel ve panoramik sunumların yanı sıra yöresel ürünler de sergilendi. Ziyaretçilere tanıtım amaçlı broşür ve ürünler dağıtıldı.

Bakan Ersoy'a ziyaretin anısına Siirt'e özgü tiftik battaniyesi hediye edildi.

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