Siirt'te şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar verildi

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SİİRT (AA) - Siirt'te şehit aileleri, gazi ve depremzedelere yönelik iftar programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehit aileleri, gazi ve depremzedelere yönelik iftar verildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, bir araya geldiği şehit aileleri ve gazilerin taleplerini dinledi.

Programda, şehitler için dua edildi.

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