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SİİRT (AA) - Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik konferans salonunda Vali Yardımcısı ve Birlik Başkanı Muhammed Sait Baytok başkanlığında düzenlenen toplantıda, köylerin sorunları ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2022 yılı faaliyet raporu, 2023 yılı çalışma raporu ve kesin hesap bütçesi görüşülerek onaylandı.

AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Müslüm Hazinoğlu ve Hikmet Ekin, Bayraktepe köyü muhtarı Bahattin Timurtaş ve Kavaközü köy muhtarı Sadık Adıgüzel encümen seçildi.

Toplantıya meclis üyeleri ve merkeze bağlı köylerin muhtarları katıldı.

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