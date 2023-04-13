Siirt'in doğal ürünleri EMİTT'de beğeniye sunuldu

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SİİRT (AA) - Siirt'in doğal ürünleri, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) beğeniye sunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük turizm fuarlarından EMİTT'te Siirt standı renkli görüntülere sahne oldu.

Valilik himayelerinde Siirt Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğinde katılım sağlanan fuarda, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bilimsel çalışmalarının canlandırıldığı stant yoğun ilgi gördü.

Özgün ve renkli bir stantla turizm profesyonelleri ve ziyaretçilerle buluşan fuarda ayrıca kentin doğal ürünler olan Pervari balı, Siirt fıstığı, tiftik battaniyesi, kilim, bakır ve şal şepik kumaşı da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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