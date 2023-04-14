Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B. ve M.S.Y'nin kentte uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı yönünde bilgiler üzerine harekete geçti.

"Limon" adlı narkotik köpeğinin de eşlik ettiği operasyonda, şüphelilerin adres ve araçlarında 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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