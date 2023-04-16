Siirtli kadınlar kursta günlük 150 pelüş oyuncak üretiyor

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SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde düzenlenen kursa katılan kadınlar günde 150 pelüş oyuncak üretiyor.

Kentte boş vakitlerini değerlendirmek için meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar, son 6 aydır oyuncak üretimine yoğunlaştı.

Çorum'da 3 gün eğitim alan ve kente dönen usta öğreticilerden oyuncak yapımını öğrenen kadınların ürettiği pelüş oyuncaklara, Şirvan ilçesinde üretilen Zivzik narından esinlenerek "Zivzik Oyuncak" adı verildi.

Kadınlar ürettikleri oyuncaklardan bir bölümünü 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki depremzede çocuklara hediye etti.

ADEM İl Koordinatörü Nurten Temiz, AA muhabirine, merkezde açılan kurslarda kadınların her geçen gün farklı teknikler öğrendiğini söyledi.

Kadınlara oyuncak yapımını da öğrettiklerini ifade eden Temiz, satışına başlayacakları oyuncaklardan kadınların gelir elde edeceğini belirtti.

- Depremzede çocuklar için 2 bin 500 oyuncak yaptılar

Oyuncakların "çevre dostu" olduğunu ifade eden Temiz, "Siirt'te Zivzik narı olarak bilinen meşhur meyvemizin adını bu tatlı oyuncaklara verdik. 3 merkezimizde 5 öğretmen ve 50 öğrencimizle bu çalışmayı yürütüyoruz. Ürettiğimiz 2 bin 500 oyuncağı 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki çocuklara ulaştırdık." dedi.

Kursta usta öğretici Leyla Aydın da Çorum'da oyuncak yapımı konusunda edindikleri bilgileri Siirt'teki kursiyerlere aktardıklarını belirtti.

Aydın, "Dikiş makinesi kullanmayı bilmeyen kursiyerler bile şu an oyuncak dikebiliyor. Şu an seri üretime başladık. 6 aydır çalışma sürüyor." diye konuştu.

- "İnşallah emeğimizin karşılığını alırız"



Kursiyerlerden 4 çocuk annesi Ravşan Duman, çocuklarıyla geldiği kursta pelüş oyuncak yapımını öğrendiğini, çok güzel oyuncaklar ürettiklerini söyledi.

Duman, "İnşallah emeğimizin karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.

Gülçin Kocaman da oyuncak yapmayı sevdiğini anlatarak, bu alanda kendisini geliştirmek istediğini belirtti.



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