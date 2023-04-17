Siirt ürünleri EMİTT'te ilgi gördü

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SİİRT (AA) - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) açılan stantta sergilenen Siirt ürünlerine ziyaretçiler ilgi gösterdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Siirt Belediye tarafından organize edilen Siirt standı, fuarın üçüncü gününde yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Ziyaretçiler, Siirt standında yer alan İbrahim Hakkı Hazretlerinin bilimsel çalışmalarını ve kentin yöresel ürünlerini inceledi.

Davetlilere tiftik battaniyesi ve bazı ürünler ile ürünleri tanıtan kataloglar hediye edildi.









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