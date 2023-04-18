Siirt Atatürk Stadı'na yenileme çalışmaları devam ediyor

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SİİRT (AA) - Siirt Atatürk Stadı'nın yenileme çalışmaları sürüyor.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 bin ek seyirci koltuğu ile yenileme çalışmalarının devam ettiği stadyumun hizmete girmesiyle 5 bin kişi ile aynı anda maç ve etkinlikler izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, stadın tamamlanmasıyla kentin çehresinin değişeceğini belirtti.

Stad ve spor tesislerinin yeni sezonda başta İl Özel İdarespor olmak üzere amatör spor kulüplerinin kullanımına sunulacağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Siirt'e son yıllarda yapılan yatırımlarla hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Kentte mevcut stadı yeni ve modern bir hale dönüştürüyoruz. Stadyumun eklentilerinde showroom ve dükkanlar, antrenör ve dinlenme odalarını sporseverlerin kullanımına sunuyoruz. Ayrıca stadımızı halkın hizmetine sunarak, yürüyüş yapmaları, spor yapmalarına imkanı sağlayacağız. İnşaatı devam eden stadyumun ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

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