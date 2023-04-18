Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Çardakcı'dan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çardakcı, ziyaretinde şeref defterini imzalayarak Hacıbektaşoğlu ile makamda bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu, Çardakcı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu, ziyareti anısına Çardakçı'ya Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.

Ziyarette Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük de bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.