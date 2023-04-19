Siirt'te yüzde 50 hibe ile 398 Kırsal Kalkınma Yatırım Projesi desteklenecek

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SİİRT (AA) - Siirt'te 2023 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi başvuruları sonuçlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl yüzde 50 hibe ile 45 milyon 647 bin lira tutarında 398 Kırsal Kalkınma Yatırım Projesi desteklenecek.

Toplam 1138 başvuru yapılan projeler arasında uygun bulunan 879 yatırımcının 398’i yüzde 50 hibe ile desteklenecek.

1 milyon lira üst limitli 15 milyon 127 bin lira tutarında 391 proje, 7 milyon lira üst limitli 30 milyon 520 bin lira tutarında 7 tohum, bakliyat ve fıstık işleme tesisi proje kapsamında desteklemeye hak kazandı.

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