Siirt'te çok amaçlı spor salonu tamamlanma aşamasına geldi

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SİİRT (AA) - Siirt Belediyesince kentte çok amaçlı spor salonu yaptırılıyor.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Teşkilatının destekleri ve Siirt Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla kentte 4 bin 420 metrekarelik alanda Çok Amaçlı Spor Salonu yaptırılıyor.

Bahçelievler Mahallesinde belediyeye ait alanda inşaat çalışmaları süren spor salonunun yüzde 85 oranında tamamlandı.

4 katlı çok amaçlı spor salonunun basketbol sahası, eğitmen, antrenör ve hakem odaları, ıslak hacimler, 1 kafeterya, derslikler ile seminer odaları yer alacak.

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