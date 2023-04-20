Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu iftarda muhtarlarla bir araya geldi

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentte düzenlenen programda muhtarlarla iftar yaptı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hacıbektaşoğlu, Valilik ve Siirt Belediyesinin ev sahipliğinde Millet Bahçesi'nde düzenlenen iftar programında merkez ve Tillo ilçesindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarların sorunlarını dinleyen Hacıbektaşoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, köy ve mahallelerin sorunlarını çözmek ve halkın yaşam kalitesini artırmak için büyük gayret içinde olduklarını belirtti.

İftar programına il yetkilileri de katıldı.







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