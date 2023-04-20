Siirt Belediyesinin kente kazandıracağı spor parkında çalışmalar sürüyor

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SİİRT (AA) - Siirt'te çocuk ve gençlere yönelik modern spor parkının yapımı sürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun girişimleriyle Barış Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi arkasındaki belediyeye ait 12 bin 752 metrekare alanda spor parkı yaptırılıyor.

Yer teslimi yapılıp inşaatına başlanan parkta, futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, spor salonu, soyunma ve dinlenme odaları yer alacak.

Tesis çevresine 3 metre genişliğinde sentetik yüzeyli yürüyüş ve bisiklet yolu ile 4 bin 950 metrekare yeşil alan eklenecek.





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