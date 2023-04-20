Siirt'te kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kayabağlar beldesinde bir kıraathanede akraba olan S.N. (44) ile E.N. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

S.N'nin babası K.N. (58) yanındaki ekmek bıçağıyla E.N'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

E.N. ambulansla kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan cinayet zanlısı K.N. Kayabağlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

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