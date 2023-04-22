Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, depremzedelerle bayramlaştı

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı'nda Hatay'daki depremzedelerle bayramlaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'a görevli giden Hacıbektaşoğlu, burada depremzedelerle bir araya geldi.

Yaklaşık 2 ay koordinatör vali olarak bölgede görev yapan Hacıbektaşoğlu, Kırıkhan ilçesinde Stadyum Çadır Kent, Boğazlıyan Konteyner Kent ve Tuzla Belediyesi 1. Etap Konteyner Kent Geçici Barınma Merkezi'nde kalan afetzedelerin bayramını tebrik etti.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Hacıbektaşoğlu, çocuklarla bir araya geldi, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Hacıbektaşoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

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