Bakan Kirişci, Siirt Valiliğini ziyaret etti

SİİRT (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Siirt Valiliğini ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Kirişci, valiliğe geçti.
Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer yetkililerce karşılanan Kirişci, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Kirişci, gazetecilere, Ramazan Bayramı'nın dün sona erdiğini anımsatarak, "Siirtli hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlarda tekrar buluşmak üzere." dedi.
Bakan Kirişci daha sonra Vali Hacıbektaşoğlu ile makamda bir süre görüştü.