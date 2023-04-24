Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Siirt'te tarım sektörü temsilcileriyle buluştu: (1)

SİİRT (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2002 yılında tüm Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı, bugün sadece tarım sektörüyle ilgili düzeyde 30 milyar dolara geldik." dedi.

Bakan Kirişci, Siirt'te Valilik Konferans Salonu'nda tarım sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bitkisel üretiminin 20 yılda 98 milyon tondan 128 milyon 600 bin tona yükseldiğini belirterek, bitkisel üretimde yüzde 30'luk artış olduğunu söyledi.

Ülke nüfusunun 2002 yılında 65 milyon olduğunu ifade eden Kirişci, bu rakamın şu an 85 milyona ulaştığını, bu nüfusu da "eli öpülesi üreticilerin doyurduğunu" belirtti.

Tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmelere değinen Bakan Vahit Kirişci, şunları kaydetti:

"Tarım sektöründe, bu ülkede 2002 yılında 3,8 milyar dolarlık ihracat vardı. Şu an 30 milyar doları yakaladık. 6 milyar doları da bu sene yakalarız inşallah. 2002 yılında tüm Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı, bugün sadece tarım sektörüyle ilgili düzeyde 30 milyar dolara geldik. Genel ihracat 254 milyar dolar. Bu ülkenin 9,9 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı şu anda 17 milyonda. Geçtiğimiz yıla göre sayıda bir miktar düşüş var, 17 milyon. Küçükbaş da 32 milyondan, 56,3 milyona çıktı, son 20 yılda."

Kirişci, tarım sektörünün hiçbir şekilde ikame edilecek bir sektör olmadığına dikkati çekti.

"Tarımsal üretim bir milli güvenlik meselesidir ve buna bağlı olarak gıda sektörü." diyen Kirişci, mutlak surette bu sektörün büyütülmesi, geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasında üreticilere verilen desteklere de değinen Bakan Kirişci, 20 yılda 803 milyar lira destek verdiklerini ifade etti.

Kirişci, "Sadece bu yıla has olan destek 55,5 milyar lira. Bunun içerisinde DSİ ve vesaire yatırımları yok, ormanın elde ettiği gelirler yok. 30 milyar dolar olan ihracatımızı söyledim, inanın ormanın ihracatı 500 milyon dolarlardan 7 milyar dolarlara geldi, orman ürünleri ihracatıyla ilgili olarak söylüyorum." dedi.

(Sürecek)



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