Siirt'te 35 okula 3 bin sertifikalı sebze fidesi dağıtıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te okullarda yetiştirilmesi için öğrencilere sertifikalı 1500 domates ve 1500 biber fidesi verildi.

Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Siirt Sebzecilikle Canlanıyor Projesi" kapsamında 35 okula sertifikalı sebze fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlenen sebze dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, okullara yönelik tarımsal desteklerin devam edeceğini belirtti.

Siirt'in tarımda kendi kendine yetmesi için projelere ağırlık verildiğini kaydeden Demirhan, uzun yıllar sonra sebze yetiştiriciliğini artırmak için fide dağıtıldığını aktardı.

Geçen yıl yapılan projelerle il genelinde 268 bin sertifikalı domates, biber ve patlıcan dağıtıldığını ifade eden Demirhan, şöyle konuştu:

"Bunların bir kısmı okullarda öğrencilere, tarımı tanımaları ve sebze fidelerini toprakla buluşmaları için dağıtıldı. Aynı sebze fidelerini okullara dağıtıyoruz. Öğrenciler bundan sonra okul bahçelerinde ya da saksılarda bu fideleri ekerek tarımı öğrenecektir. Ayrıca Tarım ve Ağaç Müzesi'nde küçük bir uygulama alanı oluşturacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle projelerimizi artırmayı hedefliyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de okulları yeşillendireceklerini belirterek, "Öğrencilerin doğayı tanımaları, ürünleri bilmeleri ve kendi emekleriyle üretim yapmalarını amaçlıyoruz. Çünkü geleceğin dünyasında üreterek var olabilirsiniz." dedi.

Daha sonra öğrencilere sebze fideleri dağıtıldı.

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