Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu alışveriş merkezinin açılışına katıldı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kooperatif Mahallesi'nde hizmete giren alışveriş merkezinin açılışına katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu alışveriş merkezinin açılışını gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, iş yeri sahiplerine bereketli kazanç diledi.
Hacıbektaşoğlu, Siirt'in her geçen gün geliştiğini belirterek, "Bu yatırımın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Alışveriş merkezleri kente değer katan, kentin marka değerini yükselten önemli yatırımlardır." ifadelerini kullandı.
Açılışın ardından davetliler alışveriş merkezini gezdi.