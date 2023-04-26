Siirt'te Bütünleştirici Okulum Projesi kapanış töreni düzenlendi

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından yürütülen Bütünleştirici Okulum Projesi kapanış töreni gerçekleştirildi.
SİÜ'den yapılan açıklamaya göre, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve üniversite yönetimi, bir otelde düzenlenen projenin kapanış törenine katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şındak, üniversitenin kurulduğu günden beri ciddi bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiğini, bilimsel çalışmaların yanında sosyal, ekonomik ve dayanışma faaliyetleri de yaptığını belirtti.
Proje kapsamında "Okul Yöneticileri İçin Destek Eğitim Rehberi" kitabı hazırlandı.
Etkinliğe kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.