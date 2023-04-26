Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yapımı devam eden otel ve alışveriş merkezini inceledi

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yapımı devam eden otel ve alışveriş merkezinde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 16 dönüm alanda yapımı süren otel ve alışveriş merkezinden oluşan sosyal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, 520 milyon liralık kentin vizyon projelerinden olan yatırımın Siirt'in sosyal ve ekonomik yaşam kültürüne değer katacağını belirtti.

Yatırımların artarak devam edeceğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, projede 280 yataklı 5 yıldızlı otel, 150 dükkan, 600 araç kapasiteli kapalı otopark, sinema salonları, çocuk oyun alanları, konferans, düğün ve spor salonları, yüzme havuzu ve mescit yer aldığını aktardı.

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