Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Toplantı Salonu'nda vatandaşların katılımıyla düzenlenen toplantıda talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, devletin sıcaklığını ve hoşgörüsünü tüm vatandaşlara hissettirmek ve sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını aktardı.



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