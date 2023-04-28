Siirt'te zehirlenen köpek tedavi altına alındı

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SİİRT (AA) - Siirt'te bir otomobilin çarptığı ve ardından konulduğu kartondaki ilaçtan zehirlenen köpek, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, bir kutuya konularak Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirildi.

Burada akademisyen ve öğrencilerin müdahale ettiği köpeğin, kutuda bulunan ve tarım ilacı olduğu değerlendirilen ilaçtan zehirlendiğini tespit edildi.

Köpek, merkezde tedavi altına alındı.

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