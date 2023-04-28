Siirt'te eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yatırım programı ve 2019-2023 yılları arasındaki faaliyetlerin yer aldığı tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yapılan çalışmalara ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, Siirt'in eğitim durumunu değerlendirerek, "Siirt eğitim yatırımları ile gelecekte bölgenin parlayan bir yıldızı haline gelecek. Tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

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