AK Parti Siirt Milletvekili Ören gazetecilerle bir araya geldi

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SİİRT (AA) - AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ören, bir kafede düzenlenen toplantıda, tarım, hayvancılık, ulaşım, eğitim ve sportif yatırımlara ilişkin yapılan çalışmaları anlattı.

Merkezden başlayarak kırsala kadar tüm alanlarda çok önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Ören, bu hizmetlerin doğrudan vatandaşlara yansıdığını aktardı.

Yapılan hizmetlerin büyük çoğunluğunun kendi çabaları sonucu gerçekleştiğini dile getiren Ören, Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesi’nde yapımı süren Çok Amaçlı Spor Salonu için çok çaba çabaladıklarını, bu ve buna benzer yapımı devam eden diğer yatırımlarla kentin çehresinin değiştiğini belirtti.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime girdiğini, ülkenin istikrarı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verilmesini isteyen Ören, il genelinde de AK Partili adaylara tam destek verdiklerini kaydetti.

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