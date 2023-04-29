Siirt’te trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Eksikliği kanser ve diyabet sebebi! Eskiye göre daha yaygın görülüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt’in Kurtalan ilçesinde Bağlı Kayabağlar beldesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre eski Kurtalan-Kayabağlar kara yolu Caykor mevksinde Muhammed Sacid Sevgili yönetimindeki 34 BSY 553 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan aynı aileden Pelvin, Sena, Melahat ve Ellin Sevgili yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.