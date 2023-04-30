Siirt'te baraj gölüne düşen çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Kışlacık köyüne bağlı Sütlüce mezrası mevkisinde baraj gölü kenarında oyun oynayan Adil Özbek, dengesini kaybederek baraj gölüne düştü.

Suda kaybolan çocuğun bulunması için 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Su altı ve üstü çalışmalar yapan ekipler, Özbek'in cansız bedenini suya girdiği yerin 50 metre yakınında buldu.

Çocuğun cesedi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.