1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar

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SİİRT (AA) - Siirt'te bazı çalışanlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde mesailerine devam etti.



Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi'ndeki semt pazarında tezgah açanlardan Osman Damar, 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdiklerini belirtti.

Damar, "Normalde işçiler bugün çalışmıyor ama biz çalışıyoruz. Bize bayram yok. Sabah erken saatlerde sebze ve meyve haline gidip ürün aldık, tezgahımızı açtık, müşteri bekliyoruz." dedi.

Cafer Başak da vatandaşların ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını belirtti.



Ekmek fırınında çalışan Selahattin Delal ise 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdiğini ifade ederek, üretime katkı sunmak, vatandaşın ihtiyacını karşılamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Delal, "Bugün işçi bayramı olduğunu sizden öğrendik. Tüm işçilerin bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.



İnşaatta çalışan Melik Arslan da işçi bayramında da çalışmaya devam ettiğini belirtti.





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