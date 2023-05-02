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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

AA

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla buluştu.

Hacıbektaşoğlu, Polisevinde düzenlenen halk buluşmaları programında kanaat önderleri, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları dinledi.

Programda konuşan Hacıbektaşoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi, sorunları hep birlikte aşacaklarını aktardı.

Hacıbektaşoğlu, devletin her daim vatandaşın yanında olduğunu hissettirmeye çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlar da halk buluşmaları için Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu da katıldı.

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