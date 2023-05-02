Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, güvenlik korucularıyla buluştu

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre. Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanlığının ev sahipliğinde güvenlik korucularıyla buluştu.

Toplantıda seçimde alınacak güvenlik tedbirleri, güvenlik korucularının çalışmaları, yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

Açıklamaya görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, güvenlik korucularının terörle mücadelede polis ve asker ile iyi bir koordinasyon içinde çalıştıklarını belirtti.

Güvenlik korucularının yanında olduklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları aktardı:

"Devletimiz, hükümetimiz, tüm güvenlik birimlerimiz kararlı bir mücadele ile terörü bu toraklardan söküp attı. Şu an tüm bölgede bir huzur iklimi var. Bunu hiç kimse bozamayacaktır. Terör örgütünün tarihe kara bir leke olarak yaptıkları vahşet ve insanlık dışı eylemleriyle birçok sivil ve masum vatandaşlarımız şehit oldu. Terör örgütüne karşı verilen mücadele kararlılıkla devem edecektir. Terörle mücadelede şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum. Makamları cennet olsun."

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve güvenlik korucuları katıldı.

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