CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek, basınla bir araya geldi

SİİRT (AA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, halkın bölgede partilerine ilgi gösterdiğini söyledi.

Bilek, beraberinde CHP Siirt milletvekili adaylarıyla bir kafede basın mensuplarıyla buluştu.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta önemli bir seçim için sandık başına gideceğini belirten Bilek, Siirtli olduğunu fakat görevi dolayısıyla Ağrı, Şırnak, Van ve diğer illeri ziyaret ettiğini söyledi.

Partilerine verilen destekten memnuniyet duyduklarını aktaran Bilek, "Siirt'te gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir çalışma var, bu ciddi çalışmada halkın da bir teveccühü var. Vatandaş bir değişim istiyor. Vicdan tanrıyla aramızdaki köprüdür. Siirtli hemşehrilerimiz CHP veya bileşenlerine versinler demiyoruz. Ellerini vicdanlarına koysunlar, vicdanları ne diyorsa ona oy versinler." dedi.

CHP Siirt Milletvekili Adayı Dayanan da köy ve ilçelerde yürüttükleri seçim çalışmalarına il merkezinde devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıya, Millet İttifakı'nda yer alan partilerin il başkanları da katıldı.

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