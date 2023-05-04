AK Parti Siirt milletvekili adayları basınla bir araya geldi

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SİİRT (AA) - AK Parti Siirt milletvekili adayları Mervan Gül ve Fevzi Sevgili, gazetecilerle bir araya geldi.



Gül, bir lokantada düzenlenen toplantıda seçim çalışmalarını anlattı, son güne kadar ev ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Siirt'te de büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini dile getiren Gül, "Ziyaret ettiğimiz vatandaşlardan destek görüyoruz. Halkımız bize güçlü bir destek verirse memleket için güzel hizmetler gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Özellikle istihdam ve kentsel dönüşüm çalışmalarına öncelik vereceğiz." dedi.

Sevgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde huzura kavuşan bölgede kepenk kapatma dönemlerinin sona erdiğini, yatırımların arttığını aktardı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek beklediklerini ifade eden Sevgili, milletin vekilliğinden ziyade hizmetkarlığına talip olduklarını kaydetti.

İl başkanı Ekrem Olğaç da seçim çalışmalarını anlattı.

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