2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt Yeşilselvi Cami ve Kuran Kursu ibadete açıldı.

Veyselkarani Mahallesi Molla Yusuf Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırseverler iş insanları tarafından yaptırılan caminin açılışı için düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, açılışta, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni kurulan yerleşim bölgesindeki vatandaşların ihtilacını karşılayacağını belirtti.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından okunan duanın ardından cami ve Kuran Kursu ibadete açıldı.

Törene, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.