Siirt'te terör operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 7 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri koordinesinde "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "terör örgütü propagandası yaparak suçu ve suçluyu övme" suçlarından 7 ayda 75 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen sözde bez parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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