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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Siirt'te konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Artık güvenlik sorunumuz olmadığına göre, terör olmadığına göre, milletimizin şahlanarak ayağa kalkma zamanıdır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Siirt'te konuştu:

SİİRT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Artık güvenlik sorunumuz olmadığına göre, terör olmadığına göre, milletimizin şahlanarak ayağa kalkma zamanıdır." dedi.

Yıldırım, Siirt'te bir düğün salonunda düzenlenen Kanaat Önderleri, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve İş İnsanları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Türkiye Yüzyılı'nın kadrolarının yeniden belirleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Siirtlilere getirdiğini bildiren Yıldırım, "Şimdi PKK, PYD, YPG, FETÖ, Avrupa'nın en tanınmış gazeteleri, dergileri koro halinde 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyorlar. 'Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta gidecek diyorlar.' Tayyip Erdoğan'a 20 yıl önce siyasi yasak getirenler başarabildiler mi? Siirt eniştesine sahip çıktı mı? Yüzde 84'le Tayyip Erdoğan'ı meclise gönderdiniz mi?" diye sordu.

Terörün bölgenin kalkınmasını geciktirdiğini, gençlerin umutlarını söndürdüğünü dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ne kazandı günün sonunda? 40 bin şehit, neredeyse 10 bin vatandaşımızın ömrünün baharında hayatlarını bitirdiler. Bunun üstüne de 400 milyar dolarlık servetimiz, kaynağımız gitti. Kim kazandı? Sömürgeci ülkeler kazandı. Biz bir şey kazanmadık ama biz dedik ki 'Bu milleti bölemeyeceksiniz, Kürt'ü Türk'e düşman edemeyeceksiniz.' İşte son 20 yıldır kalkınma alanında Siirt'te batıya yaptıklarımızın tam üç katı yatırım yaptık. Niye üç katını yaptık? Çünkü terör yüzünden buralara yatırım yapılamadı. Geçmiş yılların açığını şimdi kapattık. Artık terörün kökünü kazıdık. Artık terörün arkasında olan, onların ipini elinde bulunduranlara da söyleyecek sözümüz var, yapacak gücümüz var. İHA'larımız, SİHA'larımız ve uçaklarımız, helikopterlerimiz düşmana korku, dostlarımıza da güven veriyor."

Yapılan yol, hastane, köprü, TOKİ evleri ve altyapı çalışmalarını anlatan Yıldırım, sıranın insana daha fazla yatırım yapmaya geldiğini bildirdi.

"İnsana yatırım, geleceğe yatırımdır. Binanın, yolun, altyapının bir ömrü vardır. 100 sene en fazla ama insana yapılan yatırım nesilden nesle devam eder. Artık güvenlik sorunumuz olmadığına göre, terör olmadığına göre milletimizin şahlanarak ayağa kalkma zamanıdır." ifadelerini kullanan Yıldırım, söyle devam etti:

"Şırnak'tan geliyoruz. Gabar Dağı'nda, Cudi Dağı'nda, Kato'da, Besler Dereler'de terör kol geziyordu. Cudi'de tünelleri, yolları yaparken 90 sefer şantiyemiz yakıldı, işçilerimiz katledildi. Yine Cizre'de havaalanı yaparken yine iş makineleri yakıldı, çalışanlar katledildi."

Erdoğan'ın kendisine, "Ben de her gün üç il geziyorum, enişteleriyim. Oraya gidemedim, sen git ama kulağım Siirt'te olacak, Siirt'in sonuçlarında olacak ondan sonra inşallah en kısa zamanda Siirt'e geleceğim.' dediğini aktaran Yıldırım, "Onun için bir kez daha soruyorum, eniştenize ele güne karşı, okyanus ötesine karşı, terör örgütlerine karşı, gitmesini isteyen Avrupalılara karşı sahip çıkacak mısınız? 14 Mayıs'ta en güçlü desteği verecek misiniz? Allah bahtınızı açık eylesin, gününüz mübarek olsun." dedi.

Programda AK Parti Siirt milletvekili adayları da konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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