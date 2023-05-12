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Siirt'te yüzde 50 hibe ile güneş enerji sistemi yapıldı

AA

Siirt'te yüzde 50 hibe ile güneş enerji sistemi yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te yüzde 50 hibe ile güneş enerji sistemi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe ile yapılan güneş enerji sistemi yatırımı tamamlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, bal üretim tesisinde enerji ihtiyacını karşılamak üzere projenin uygulandığı tesiste incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında 28 milyon 524 bin lira tutarında 737 proje desteklendiği belirtilen açıklamada, 2023'te 45 milyon 647 bin lira tutarında 398 projenin destekleneceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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