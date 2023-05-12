Siirt Belediyesi tekstil projesiyle istihdama öncülük sağlıyor

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SİİRT (AA) - Siirt Belediyesince inşa edilen tekstil atölyesi üretime geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) desteğiyle Siirt Belediyesi tarafından Barış Mahallesinde 3500 metrekarelik alanda tamamlanan tekstil atölyelerinde üretime başlandı.

Kamunun tüm imkanları sağlanarak girişimcilere her türlü desteğin sağlandığı atölyede triko, penye ve dokuma ürünleri üretiliyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatlarıyla yapımı tamamlanarak girişimcilerin hizmetine sunulan atölyede ilk aşamada 240 kişi istihdam edildi.

Önümüzdeki haftalarda bu sayının artması bekleniyor.

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