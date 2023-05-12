Siirt'te göçebe yetiştiricilerin sorunları masaya yatırıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te göçebe yetiştiricilerin sorunlarına ilişkin toplantı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Müzesinde gerçekleştirilen toplantıda, ilin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayan göçebe yetiştiricilerin yaylak bölgelerine göçün başladığı bu dönemde küçükbaş hayvan nakilleri öncesinde karşılaştıkları sorunlar görüşüldü, çözüm yolları müzakere edildi.

Toplantıya yoğun katılım gösteren göçebelere, yaylak bölgelerine küçükbaş hayvan nakilleri öncesinde son dönemde yapılan iyileştirmeler, mevzuat, desteklemeler, hayvan nakil yolları ve şartları ve diğer illerde karşılaşabilecekleri sorunlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

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