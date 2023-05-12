Siirt'te süt ürünleri fabrikasının tamamlanmasında sona gelindi

SİİRT (AA) - Siirt Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yaptırılan süt ürünleri fabrikasında sona gelindi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve Siirt Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali İlbaş ve teknik personel, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında yapımı devam eden süt ürünleri fabrikasında incelemede bulundu.
Maliyeti 12 milyon lirayı kapsayan ve 2 ayda tamamlanması planlanan süt ürünleri tesisi, üretim kapasitesiyle Siirt'in ekonomisine katkı sağlayacak.