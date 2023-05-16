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Siirt’te engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

AA

Siirt’te engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

SİİRT (AA) - Siirt'te askerlik yapamayan 41 engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında temsili olarak askerlik yapan engelliler için yemin töreni düzenlendi.

Üniformaları giydirilen bireyler tören alanına alındı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlan törende temsili askerler, refakatçilerin yardımıyla silahlarını tutarak ant içti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Özel birey kardeşlerimiz temsili askerlik uygulamasıyla askerlik heyecanını ve coşkusunu yaşadı. Törene katılan kardeşlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum." dedi.

Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık ise özel birey ve ailelerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Törenin ardından, Hacıbektaşoğlu, yemin eden özel birey ve aileleriyle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

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