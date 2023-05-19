Siirt'ten 20 yıl sonra yeniden Meclis'e girmeye hak kazandı

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SİİRT (AA) - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Siirt'ten milletvekili seçilen Mervan Gül, amacının kente hizmet etmek olduğunu söyledi.

Siirt'te 9 Mart 2003'te yenilenen Milletvekili Genel Seçimi'nde adaylıktan istifa eden Mervan Gül, 28 Mart 2004'teki Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti'den belediye başkanı seçildi.

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yeniden AK Parti'den Siirt Milletvekili adayı olan ve kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Gül, yeni dönemde Meclis'teki yerini alacak.

Mervan Gül, 14 Mayıs'ta halkın birlik, beraberlik ve huzurdan yana tercihini kullandığını belirterek, "İnanıyorum ki halkımız, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde de yine aynı şekilde tercihini yapacaktır. Özellikle Siirt halkı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı biliyor. Türkiye Yüzyılı'nda Erdoğan'ın çizmiş olduğu yolda halkımız tercihini kullandı." dedi.

Amacının Siirt'e hizmet etmek olduğunu anlatan Gül, "Gençlerimizin sorunlarını biliyoruz. İşsizlikten tutun sportif ve kültürel faaliyetlere kadar onlara hizmet etmeye çalışacağız. Bundan sonra da Siirt'e hizmetin gelmesi için üzerimize düşenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Allah bizleri utandırmasın." ifadesini kullandı.

Gül, Siirt'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önemli illerden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın özellikle seçim sonuçlarını takip ettiği iller arasında Siirt var. Eniştesi olduğu Siirt'i seviyor, biliyor. Şu an meydanlardayız, bizim için seçim bitmemiş. Ev ev, kapı kapı gezeceğiz, elini sıkmadığınız, gönlüne girmediğimiz kimse bırakmayacağız. Siirt halkı teveccüh gösterdi, bizi milletvekili seçti ama bu bizim için yeterli değil. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı seçmeden bu iş burada bitmez. Seçim çalışmalarımız kaldığı yerden devam ediyor."

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