Siirt'te bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

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SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtalan'da ikamet eden Y.E'nin Batman'dan Siirt'e ruhsatsız tabanca getireceği bilgisi üzerine ekipler şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelinin bulunduğu aracı Gözpınar köyü mevkisinde durduran ekipler, araçta dedektör köpekle yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 15 fişek ele geçirdi.



Ekiplerce Y.E. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.

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